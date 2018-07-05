В Екатеринбурге на полтора месяца закроют Егоршинский подход

11:05 | 7.07.2018

С сегодняшнего дня, 7 июля, и до 26 августа пройдут ремонтные работы на участке Егоршинского подхода от улицы Проезжей к выезду на Тюменский тракт.



В связи с ремонтом для транспорта будет перекрыто движение на отрезке от по улице Блюхера до Егоршинского подхода. Сообщается, что объехать участок можно будет по улицам Норильской и Фронтовых Бригад, или же через Комсомольскую.