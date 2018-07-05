Дмитрий Козак выступит на ИННОПРОМе в Екатеринбурге вместо Медведева

10:55 | 7.07.2018

ТАСС

Международную промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге посетит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.



Ожидается, что он выступит в первый день работы выставки на главной стратегической сессии и вручит награды компании-победителю и финалистам правительственной премии «Индустрия». Также в планах заместителя председателя правительства ознакомиться с экспозицией выставки.



Напомним, выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Ранее ее должен был посетить председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, однако ему предстоит принять участие в инаугурации президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана.