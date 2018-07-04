Женщина попала под трамвай в Екатеринбурге

Сегодня днем на остановке «Верх-Исетский рынок» под трамвай попала женщина, об этом в группе «Инцидент Екатеринбург» рассказали очевидцы.Известно, что на место приезжали полицейские. Пострадавшую увезли на машине реанимации.Из-за происшествия было парализовано движение трамваев, сейчас оно восстановлено.