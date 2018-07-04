Фестиваль живых историй: екатеринбуржцы напишут о своем городе стихи, рассказы и песни

12:01 | 6.07.2018

voxpop-66.livejournal.com

Жителей уральской столицы приглашают на фестиваль живых историй «Мой Екатеринбург», который пройдет 10 августа в библиотеке имени К.Г. Паустовского.



Все желающие в возрасте от 17 лет могут представить на фестивале свое произведение о городе в одной из номинаций: «Устный рассказ», «Стихотворение» или «Авторская песня». Продолжительность выступления - не более трех минут.



Отмечается, что раскрыть тему города нужно в позитивном ключе. Победители получат памятные призы.



Заявки от участников принимаются в библиотеке №6 имени К.Г. Паустовского до 3 августа, для этого нужно прийти в библиотеку или позвонить по телефону +7 (343) 233-71-15.