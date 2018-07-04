Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика скандального долгостроя

11:59 | 6.07.2018

Администрация Екатеринбурга обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании банкротом строительной компании ООО «Диарт-Урал». Сумма исковых требований составляет 1,9 миллиона рублей. Задолженность могла возникнуть по факту несвоевременной оплаты платежей за аренду земельного участка в микрорайоне Кольцово, на котором компания строит жилой комплекс «Кольцовский дворик».



Напомним, что ЖК «Кольцовский дворик» — один из самых знаменитых екатеринбургских долевых долгостроев. Его возведением в 2013 году начала заниматься компания «Диарт-Урал», однако в 2016 году стройка была заморожена из-за отсутствия финансирования. От действий застройщика пострадало 458 человек. В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело: его подозревают в нецелевом использовании средств.



В марте 2018 года застройщиком и инвестором проекта назначили Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования (САИЖК). В начале апреля стало известно, что обманутым дольщикам ЖК «Кольцовский дворик» предоставят жилье в доме на Рощинской путем обмена квартир.