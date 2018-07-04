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11:50 | 6.07.2018

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Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Выбираем фильмы

Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет 25 августа. Сейчас зрителям предлагают выбрать фильмы, которые будут показаны в рамках акции. Среди них такие картины, как «Движение вверх», «О чем говорят мужчины. Продолжение», «Гоголь. Вий», «Тренер» и многие другие. Голосование продлится до 1 августа.

Напомним, что вход на площадки акции бесплатный. Показы организует министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

В прошлом году в акции принимали участие 112 свердловских кинотеатров.

© «Вечерние Ведомости»

 


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