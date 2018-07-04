В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Рязанова

11:28 | 6.07.2018

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В Екатеринбурге собираются отреставрировать объект культурного наследия усадьбу Рязанова (ул. 8 марта, д. 25, лит. А, А1). Администрация города ищет подрядчика, который проведет необходимые исследования и разработает проект ремонта и реставрации объекта, соответствующая документация размещена на сайте госзакупок.



Работы по разработке проекта и его согласованию должны быть завершены до 20 декабря этого года. На них готовы потратить 1,8 млн рублей.



Отметим, что усадьба была построена в XIX веке и относится к памятникам культуры областного значения.