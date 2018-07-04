Трансгендеру из Екатеринбурга дали условный срок за покупку тестостерона

11:05 | 6.07.2018

globalsib.com

Три года условно получил трансгендер из Екатеринбурга. Железнодорожный районный суд признал его виновным в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает «Медиазона». До вынесения приговора обвиняемого отправили на экспертизу в психиатрическую больницу, где он провел 30 дней в стационаре.



23-летний екатеринбуржец рассказал, что сначала хотел пройти легальную врачебную комиссию, но из-за нехватки денег начал самостоятельную гормонально-заместительную терапию, для чего и заказал из Белоруссии препарат Sustaged, который входит в список сильнодействующих веществ, запрещенных для свободного ввоза в Россию.