Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


11:05 | 6.07.2018

globalsib.com

Трансгендеру из Екатеринбурга дали условный срок за покупку тестостерона

Три года условно получил трансгендер из Екатеринбурга. Железнодорожный районный суд признал его виновным в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщает «Медиазона». До вынесения приговора обвиняемого отправили на экспертизу в психиатрическую больницу, где он провел 30 дней в стационаре.

23-летний екатеринбуржец рассказал, что сначала хотел пройти легальную врачебную комиссию, но из-за нехватки денег начал самостоятельную гормонально-заместительную терапию, для чего и заказал из Белоруссии препарат Sustaged, который входит в список сильнодействующих веществ, запрещенных для свободного ввоза в Россию.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

12:39 | 6.07.2018
Более 100 пожилых жителей Прикамья получили бесплатные консультации в рамках партпроекта

12:32 | 6.07.2018
В столице Прикамья в этом году будет обустроено более 10 мест отдыха

12:28 | 6.07.2018
В Кургане студент вышвырнул кота из окна многоэтажки на стекло. «Что происходит, то... ха-ха. Оля, я убил кота»

12:24 | 6.07.2018
«Длинные истории Перми» украсят инсталляциями 1000 погонных метров забора

12:18 | 6.07.2018
Выходные в Перми будут жаркими

12:01 | 6.07.2018
Фестиваль живых историй: екатеринбуржцы напишут о своем городе стихи, рассказы и песни

11:59 | 6.07.2018
Мэрия Екатеринбурга банкротит застройщика скандального долгостроя

11:50 | 6.07.2018
Свердловская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». Выбираем фильмы

11:28 | 6.07.2018
В Екатеринбурге отреставрируют усадьбу Рязанова

11:05 | 6.07.2018
Трансгендеру из Екатеринбурга дали условный срок за покупку тестостерона

10:43 | 6.07.2018
Сегодня начинается рассмотрение дела уральского маньяка Алексея Фалькина

10:40 | 6.07.2018
В Челябинске для садоводов оборудовали остановки

10:23 | 6.07.2018
В ЦПКиО им. Маяковского увеличится количество мест с экранами для трансляции матчей ЧМ-2018

10:21 | 6.07.2018
Александр Емельяненко и его соперник Виктор Пешта приехали в Екатеринбург

09:59 | 6.07.2018
Екатеринбургские автобусники, оштрафованные за рекламу «мужского салона», более полугода не оплачивали медосмотр водителей

09:57 | 6.07.2018
Вечерний ливень затопил в Екатеринбурге улицы и магазины

09:22 | 6.07.2018
Под Екатеринбургом стартовали соревнования по парашютному спорту

05.07.2018

23:39 | 5.07.2018
На ремонт екатеринбургских дорог выделено 1,4 миллиарда рублей

20:46 | 5.07.2018
В детском лагере в Верхней Пышме отравились несколько детей

20:34 | 5.07.2018
Стартовала продажа абонементов на домашние матчи ФК «Урал»

20:23 | 5.07.2018
В рамках «Школы главного архитектора» в Перми пройдет открытый лекторий о развитии и трансформации городов

19:41 | 5.07.2018
На ИННОПРОМе Свердловская область представит 19 проектов

17:50 | 5.07.2018
В поликлинике Коми-Пермяцкого округа в 2,5 раза увеличилось число пациентов, принимаемых по записи

17:45 | 5.07.2018
По улице Титова ограничат движение транспорта из-за ремонта коммуникаций

17:40 | 5.07.2018
В Челябинске прошел митинг против пенсионной реформы

17:30 | 5.07.2018
В Каменске-Уральском молодая женщина свела счёты с жизнью под колёсами поезда

17:27 | 5.07.2018
15-м кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стал вице-губернатор Высокинский

17:24 | 5.07.2018
В Прикамье реализуется «дорожная карта» доступности для инвалидов объектов и услуг

17:18 | 5.07.2018
В Кургане улицу Коли Мяготина перекроют на два месяца для ремонта изношенных сетей

17:14 | 5.07.2018
В Перми начался ремонт улиц Левченко, Бабушкина и Танкистов

17:09 | 5.07.2018
Пермский край за январь — апрель 2018 года вновь стал лидером ПФО по средней зарплате

17:03 | 5.07.2018
В Кудымкаре накануне юбилея города открылось обновленное место отдыха для горожан

16:57 | 5.07.2018
В июне более 1200 пермяков обрели работу с помощью службы занятости

16:55 | 5.07.2018
Екатеринбуржцы могут войти в Книгу рекордов Гиннеса, выстроив башню из монет

16:37 | 5.07.2018
Роспотребнадзор Зауралья открыл горячую линию для клиентов Natalie Tours

16:35 | 5.07.2018
Варламов выяснил, как администрация Екатеринбурга будет бороться с его критикой по поводу подготовки к ЧМ

16:19 | 5.07.2018
В Перми устанавливают обстоятельства гибели подростка

16:17 | 5.07.2018
Житель Кургана получил реальный срок за жестокое убийство собаки

16:10 | 5.07.2018
В Перми установят 5 километров дорожных ограждений

15:55 | 5.07.2018
В знак протеста против пенсионной реформы уральский журналист пройдет пешком от Тюмени до Екатеринбурга

15:22 | 5.07.2018
На Южном Урале таможенники задержали 11 фур, груженных санкционными яблоками

15:15 | 5.07.2018
На кресло мэра Екатеринбурга претендует 70-летний преподаватель УГГУ

14:41 | 5.07.2018
Екатеринбургская таможня отмечает 29-й день рождения

14:38 | 5.07.2018
Пермяков приглашают на бесплатные спортивные тренировки в экстрим-парк

14:31 | 5.07.2018
Укладка теплосетей увеличенного диаметра на ул. Газеты «Звезда» в центре Перми повысит проводимость энергоресурса

14:27 | 5.07.2018
На Урале офицер изнасиловал школьницу в лесу

14:25 | 5.07.2018
Резидентами ТОСЭР «Чусовой» создано уже более 200 рабочих мест

14:25 | 5.07.2018
В Алапаевске выявлены нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних

14:03 | 5.07.2018
В Прикамье подписано первое соглашение о сотрудничестве IT-компании и вуза по подготовке кадров для цифровой экономики

14:02 | 5.07.2018
Палаточный городок «Царских дней» примет 2–3 тысячи паломников


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 