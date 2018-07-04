В ЦПКиО им. Маяковского увеличится количество мест с экранами для трансляции матчей ЧМ-2018

10:23 | 6.07.2018

Фото: Алексей Кунилов, oblgazeta.ru

Как сообщил директор ЦПКиО им. Маяковского Роман Шадрин на своей странице в Facebook, в парке будет увеличено количество экранов, на которых транслируются матчи ЧМ.



«Сегодня окончательно принял решение — выставим дополнительно на берегу парковского пруда 30 скамеек. Во всех летних верандах (кафе) будут установлены на улице телевизоры», — написал Шадрин. Стоит уточнить, что сделано это будет, по обещанию директора, уже сегодня, 6 июля.



Вместе с тем директор ЦПКиО отметил, что трансляцию игр на большом экране, который расположен в центре парка (любители футбола, не пугайтесь, речь идёт не о фан-зоне, там всё остаётся как есть), организовать невозможно из соображений безопасности. Придётся ограждать территорию и устанавливать всё положенное в таких случаях оборудование — от рамок металлоискателя до камер хранения.



Отметим, что матчи на этом экране не показывали и раньше, горожане неоднократно обращались к руководству парка с просьбами организовать трансляцию и там, но, к сожалению, это невозможно.