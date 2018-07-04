Александр Емельяненко и его соперник Виктор Пешта приехали в Екатеринбург

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и его соперник из Чехии Виктор Пешта приехали в Екатеринбург, где 9 июля состоится турнир Russian Cagefighting Championship.Емельяненко уже успел провести тренировку на Шарташе. Пешта посетил Академию единоборств РМК и провел легкую разминку.На счету российского бойца 27 побед и семь поражений, у Пешты — 13 побед и четыре поражения.Турнир пройдет на площадке КРК «Уралец». Всего выступят десять пар бойцов из России, Бразилии, Чехии и с Украины в разных весовых категориях.