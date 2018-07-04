Вечерний ливень затопил в Екатеринбурге улицы и магазины

Накануне вечером в Екатеринбурге прошел ливень с градом, из-за чего улицы на какое-то время оказались затоплены. Жители выкладывают фотографии и видео в соцсетях.Очевидцы также сообщают, что затопило некоторые торговые центры, на ВИЗе и ЖБИ остановилось движение трамваев, пострадали деревья. Горожане жалуются на плохую работу ливневой канализации.Напомним, что в Свердловской области продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град.