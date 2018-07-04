Под Екатеринбургом стартовали соревнования по парашютному спорту

09:22 | 6.07.2018

aeroclub.net.ua

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом накануне стартовали Всероссийские соревнования по парашютному спорту на точность приземления «Европа — Азия».



В этом году в соревнованиях приняли участие 73 спортсмена из Екатеринбурга, Тюмени, Иванова, Рязани, Пскова, Башкортостана, Татарстана и других городов и регионов России.



По результатам шести прыжков выбирают лучших спортсменов, которые покажут свое мастерство в самом центре уральской столицы.



— В этом году соревнования проходят в 26-й раз. Изначально соревнования проводились в уральской столице, и сейчас, когда они сменили дислокацию на аэродром в Логиново, Администрация города Екатеринбурга продолжает поддерживать мероприятие. Тем более что финал состязаний традиционно проходит в самом центре города. Уже в субботу, 7 июля, спортсмены, показавшие лучший результат, будут совершать прыжки с приземлением на понтон, установленный на акватории городского пруда, — сказал заместитель главы администрации Екатеринбурга Михаил Матвеев.