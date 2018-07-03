В детском лагере в Верхней Пышме отравились несколько детей

20:46 | 5.07.2018

alau.kz

Сегодня в детском оздоровительном лагере в Верхней Пышме отравились восемь детей. В настоящее время по данному факту проверку проводит Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.



По предварительной информации, дети отравились водой из кулера. Отравившиеся дети были госпитализированы с предварительным диагнозом «кишечная инфекция невыясненной этиологии». Как сообщили в СУ СКР, в настоящее время здоровью детей ничего не угрожает, им оказана необходимая помощь.



По итогам доследственной проверки СКР будет принято процессуальное решение.