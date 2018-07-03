Стартовала продажа абонементов на домашние матчи ФК «Урал»

20:34 | 5.07.2018

fc-ural.ru

С сегодняшнего дня стартовали продажи абонементов на домашние матчи футбольного клуба «Урал» в сезоне-2018/19 на «Екатеринбург Арене».



Как сообщает пресс-служба ФК «Урал», до 22:00 8 июля обладатели абонементов прошлого сезона смогут приобрести новые абонементы. Со следующей недели абонементы станут доступными для держателей карт болельщика. А общий старт продаж абонементов будет объявлен только 13 июля.



Отметим, что приобрести абонементы можно будет в фирменном магазине футбольного клуба «Урал» в ТРЦ «Гринвич».