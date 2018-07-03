На ИННОПРОМе Свердловская область представит 19 проектов

19:41 | 5.07.2018

oblgazeta.ru

В экспозиции ИННОПРОМа-2018 на стенде Свердловской области будут представлены 19 инновационных проектов региональных компаний, посвященных внедрению «умных» технологий.



По информации министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, всего для участия в выставке было подано около 50 предложений. Отобранные проекты предлагают решения по внедрению новых технологий в образование, медицину, транспорт и городское пространство. Также экспозиция Свердловской области на ИННОПРОМе будет посвящена продвижению ЭКСПО-2025 как главного события страны на территории нашего региона.



Напомним, выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля.