По улице Титова ограничат движение транспорта из-за ремонта коммуникаций

17:45 | 5.07.2018

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С 14 по 22 июля в районе дома № 33 на улице Титова будут идти работы по ремонту коммуникаций, в связи с чем на данном участке закроют сквозное движение транспорта.



Для объезда автомобилистам предлагаются улицы Ферганская, Патриса Лумумбы, Санаторная, Агрономическая, переулок Ремесленный.



После ремонта на улице Титова восстановят дорожное покрытие и элементы благоустройства.