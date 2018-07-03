В Каменске-Уральском молодая женщина свела счёты с жизнью под колёсами поезда

Машина следственно-оперативной группы. Фото: KU66.RU

Сегодня, 5 июля, около девяти часов утра под «горбатым» мостом на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском поезд сбил женщину. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет портал KU66.RU.«В 09:10 поезд сбил 30-летнюю на вид девушку», — рассказал изданию очевидец происшествия, добавив, что по виду девушка была трезвой.«Девушка вышла на пути и легла на рельсы, когда поезд подъехал близко и не было шансов остановиться», — сообщила KU66.RU местная жительница Анна Сарапульцева.Как рассказали родственники погибшей, погибшая ехала на автомобиле по делам, ничего не предвещало беды, но недалеко от места трагедии она остановилась, оставила автомобиль и зачем-то пошла под мост. Никаких записок, поясняющих поступок, при ней обнаружено не было.Знакомые погибшей написали в социальных сетях, что у нее остался несовершеннолетний ребенок и в прошлом она работала в системе МВД.Как уточнили изданию KU66.RU в Уральском следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, начата доследственная проверка, в настоящее время идет выяснение всех обстоятельств трагедии.