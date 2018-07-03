15-м кандидатом на пост мэра Екатеринбурга стал вице-губернатор Высокинский

17:27 | 5.07.2018

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Вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский подал документы в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы Екатеринбурга. Он стал уже 15-м претендентом на мэрское кресло.



Считается, что Высокинский станет главным соперником фаворита конкурса – Алексея Кожемяко.



Таким образом, на данный момент в конкурсе участвуют: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин, вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.



Прием документов завершится сегодня. 26 июля конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами.