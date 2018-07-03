Варламов выяснил, как администрация Екатеринбурга будет бороться с его критикой по поводу подготовки к ЧМ

16:35 | 5.07.2018

idelreal.org

Блогер Илья Варламов, который ранее раскритиковал администрацию Екатеринбурга за некачественную подготовку города к ЧМ-2018, благодаря «Яндексу» смог выяснить, как местные власти собираются «бороться с негативом».



Блогер опубликовал следующие рекомендации из обнаруженного им отчета мэрии Екатеринбурга:



— подготовить от имени блогера — местного жителя и блогера-туриста репортаж об удобстве парков и улиц Екатеринбурга;



— максимально связать с темой Ройзмана — заявить, что это очередной пример, когда глава города, выбранный не как «крепкий хозяйственник», а как популярная политическая фигура, в итоге не способен эффективно поддерживать городское хозяйство и крупные федеральные проекты. Ройзман был в принципе против ЧМ-2018 в столице Урала и, вероятно, саботировал подготовку.



Напомним, в своем блоге Варламов заявил, что администрация наспех подготовилась к ЧМ. По его мнению, все сделано для того, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранными гостями.



Отметим также, что недавно «Яндекс» начал индексировать незащищенные файлы с сервиса Google Docs, благодаря чему блогер и смог найти данный документ.