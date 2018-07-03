В знак протеста против пенсионной реформы уральский журналист пройдет пешком от Тюмени до Екатеринбурга

15:55 | 5.07.2018

Накануне.RU

Уральский журналист Ростислав Журавлев пройдет 320 км от Тюмени до Екатеринбурга в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на топливо.



— Решил проделать путь из Тюмени в Екатеринбург пешком, испытать себя, а заодно и выразить таким образом протест против повышения цен на бензин и повышения пенсионного возраста. Всего 320 км, по оптимистичным расчетам, займет две недели, аккурат приду, если все пойдет хорошо, к своему дню рождения, — передает слова журналиста «Накануне.RU».



Мужчина рассказал, что в дороге к нему должен присоединиться друг из Екатеринбурга. Ночевать будут на обочине в «зеленке».



— Единственная загвоздка с водой — ее придется брать в населенных пунктах, так как по дороге очень мало водоемов и рек, да и те грязные, — сказал журналист.



Свою акцию Ростислав Журавлев назвал «Пешком домой, как до пенсии».