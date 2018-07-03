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15:15 | 5.07.2018

edu.ursmu.ru

На кресло мэра Екатеринбурга претендует 70-летний преподаватель УГГУ

14-й кандидат подал документы для участия в конкурсе по выборам главы Екатеринбурга. О своих политических амбициях заявил 70-летний доцент Уральского государственного горного университета Виктор Карпов.

Кроме него, на кресло мэра претендуют: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.

Прием документов завершится сегодня. 26 июля конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами.

© «Вечерние Ведомости»

 


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