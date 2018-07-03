Екатеринбургская таможня отмечает 29-й день рождения

14:41 | 5.07.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Сегодня Екатеринбургской таможне исполняется 29 лет. Сейчас в ней работает 419 человек, большая часть – мужчины. Средний возраст екатеринбургского таможенника – 35 лет.



С начала 2018 года Екатеринбургская таможня обработала 47 тысяч деклараций на товары, большинство из них – экспортные. Продукцию свердловских предприятий получают в 81 стране мира, в том числе в Турции, США, Таджикистане, Китае, Узбекистане и Чехии.



Также в Свердловской области растет импорт: в этом году подано более 18 тысяч деклараций (за полгода 2017 года – 14,3 тысячи). Товары поступают из 108 стран, лидируют Китай, Германия, Нидерланды, Италия, Япония и США.



В 2018 году Екатеринбургская таможня пополнила федеральный бюджет почти на 16 млрд рублей.