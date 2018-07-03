На Урале офицер изнасиловал школьницу в лесу

14:27 | 5.07.2018

Фото: m.pg13.ru

В Свердловской области военнослужащий Еланского гарнизона в звании капитана задержан по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы. Как стало известно veved.ru из неофициальных информированных источников, на днях офицер решил съездить из Елани в Сухой Лог на мотоцикле. По пути на остановке общественного транспорта он встретил девочку и предложил ей прокатиться, после чего вывез в лес, где предложил вступить с ним в интимные отношения.



Школьница отказалась, после чего мужчина связал её и начал насиловать. На крики ребенка отреагировала компания местных жителей, которая отдыхала неподалеку. Пара из компании, мужчина и женщина, сели в автомобиль и доехали до места событий. Увидев происходящее, они закричали на военнослужащего, но он, быстро перекинув связанную девочку поперёк мотоцикла, попытался скрыться.



При выезде на трассу девочка умудрилась каким-то образом спрыгнуть с мотоцикла и стала двигаться в сторону машины. Водитель мотоцикла не стал останавливаться и скрылся. Спасители школьницы отвезли её в полицию, где описали приметы преступника.



Учитывая, что мотоциклист уехал в сторону воинской части в Елани, о преступлении было сообщено в военную полицию, которая буквально «перетряхнула» весь гарнизон. Были установлены лица, которые покидали территорию в период совершения изнасилования, после чего, имея в наличии описание мотоцикла и приметы насильника, оперативно выявлен сам офицер, причастный к совершению насильственных действий. В настоящее время он задержан.