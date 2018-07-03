В Алапаевске выявлены нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних

14:25 | 5.07.2018

kto-chto-gde.ru

В Алапаевске прокуратура выявила нарушения в деятельности молодежной биржи труда при муниципальном казенном учреждении «Спортивный комплекс поселка Зыряновский».



Установлено, что с 1 по 29 июня 2018 на молодежную биржу труда трудоустроен 81 несовершеннолетний, однако зарплату в установленном законом порядке они не получали.



— Согласно условиям трудовых договоров, заработная плата подлежит выплате два раза в месяц: до 20-го числа аванс и 29-го числа при увольнении окончательный расчет. Однако на момент проверки аванс несовершеннолетним выплачен не был, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Кроме того, подростки не направлялись на предварительные медицинские осмотры, трудовые договоры заключались без согласия органа опеки и попечительства.



В итоге надзорное ведомство внесло представление главе Алапаевска. Возбуждено административное дело. Зарплата выплачена.