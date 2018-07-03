Палаточный городок «Царских дней» примет 2–3 тысячи паломников

14:02 | 5.07.2018

15 июля в Екатеринбурге начнет работать бесплатный палаточный городок, который примет паломников, прибывающих на «Царские дни».



По словам старшего священника Храма на Крови протоиерея Максима Миняйло, палаточный городок не сможет вместить всех паломников. Он рассчитан на 2–3 тысячи человек из числа особо нуждающихся.



Городок разместится между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта. Здесь будет работать полевая кухня, медпункт, камеры хранения, комната матери и ребенка. Также появятся баки с питьевой водой, умывальники, туалеты и мусорные контейнеры.



Городок закончит свою работу 17 июля.



Напомним, что 16–17 июля в Екатеринбурге также ожидается приезд Патриарха всея Руси Кирилла.