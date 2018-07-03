В Екатеринбурге вынесут приговор тренеру-рукопашнику Никите Мальцеву

13:54 | 5.07.2018

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга завтра, 6 июля, вынесет решение по уголовному делу в отношении экс-оперативника городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Сергея Кондрашина и тренера-рукопашника Никиты Мальцева. Начало заседания в 10:30.



Кондрашин обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки») и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»), а Никита Мальцев — в покушении на мошенничество в особо крупном размере.



Следствием установлено, что обвиняемые требовали от представителя букмекерской конторы «Дилсис», где ранее сотрудниками полиции было изъято игорное оборудование, 1 миллион 200 тысяч рублей за то, чтобы вернуть имущество, поспособствовать вынесению экспертного заключения о признании данного оборудования неигровым, а также оградить от дальнейших проверок со стороны правоохранительных органов.



Предприниматель обратился в Управление ФСБ по Свердловской области, оперативники которого задержали Никиту Мальцева 12 января 2017 года в тот момент, когда он прибыл за частью оговоренной денежной суммы в размере 700 тысяч рублей, которая (в том числе и с использованием муляжей денежных знаков) была положена в почтовый ящик в одном из домов по улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.



Также известно, что 16 декабря 2016 года оперативник Кондрашин прибыл по адресу ул. Старых Большевиков, 22, в Центр культуры «Эльмаш», где в этот день проходила меховая ярмарка. В ЦК была осуществлена проверочная закупка и найдены формальные нарушения у одного из предпринимателей.



Оперативник составил рапорт, в котором были указаны недостоверные данные. Так, понятые по факту на месте не присутствовали, а подписи за них были подделаны. Бизнесмены, у которых проходила проверка, пожаловались на незаконные действия полицейского в оперативно-розыскную часть собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.



Известно также, что 30 мая этого года Никита Мальцев был задержан по подозрению в похищении человека и убийстве оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с сотрудниками регионального Следственного управления Следственного комитета РФ.



Ранее по этому же делу были задержаны Андрей Овчинников, известный в определенных кругах как Овчина и Банзай, и его напарник, профессиональный боксер и основатель школы бокса «Атлант» на Химмаше Алексей Дубовой. После допроса Мальцев был отпущен под подписку о невыезде.