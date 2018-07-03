Съемочная группа «Орла и Решки» приехала в Екатеринбург

13:25 | 5.07.2018

Телеканал «Пятница» снимет выпуск программы «Орел и Решка» о Екатеринбурге. Съемочная группа уже приехала в уральскую столицу, передает портал «Моменты».



В Екатеринбурге у ведущих «Орла и Решки» запланированы сплав по Исети и дегустация деликатесов.



— Участники шоу сами пожелали попробовать экзотические блюда, поэтому им предложат оленину, лосятину и медвежатину, планировалось также накормить их рыбой, но сейчас не самое подходящее время, — рассказали «Моментам» источники.