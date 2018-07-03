Прокуратура Екатеринбурга добилась выплаты зарплаты работникам ООО «Жилпромстройсервис»

12:00 | 5.07.2018

svopi.ru

В Екатеринбурге прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате (более 2,2 млн рублей) перед 18 работниками компании — производителя бетона ООО «Жилпромстройсервис».



Предприятие не работает с 2015 года, но банкротом не признавалось. В том же 2015 году было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы», но в 2016 году расследование прекратили в связи с отсутствием в действиях руководителя предприятия состава преступления.



В дальнейшем сотрудники прокуратуры выявили факты сокрытия руководителем предприятия имущества и активов, которые незаконно вывели из организации.



После возобновления расследования задолженность была погашена в полном объеме.