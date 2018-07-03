Жителя Режа осудили за нападение на сотрудников ГИБДД

11:41 | 5.07.2018

imenno.ru

В Реже вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в применении насилия в отношении представителей власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2115, которым управляла супруга подсудимого. После проверки документов стражи порядка хотели пожелать женщине счастливого пути, но ее пьяный супруг неожиданно вышел из машины, стал предъявлять претензии по поводу остановки и нанес сотрудникам ГИБДД несколько ударов головой и ногой.



В результате мужчина получил два года условно с испытательным сроком на один год.