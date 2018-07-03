Грузии выдадут задержанную в Екатеринбурге иностранку, обвиняемую в торговле людьми

10:56 | 5.07.2018

imenno.ru

В ближайшее время компетентным органам Республики Грузия выдадут гражданку Республики Узбекистан, обвиняемую в торговле людьми и убийстве по найму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Сотрудники НЦБ Интерпола и транспортной полиции задержали женщину в сентябре 2017 года на привокзальной площади в Екатеринбурге.



Установлено, что в 2012-2013 годах обвиняемая приехала в Батуми, куда пригласила четырех своих соотечественниц и заставила их заниматься проституцией. Когда одна из девушек попыталась сбежать на родину, злоумышленница наняла людей, которые убили данную девушку.