На конкурс по выборам мэра Екатеринбурга заявился 13-й кандидат

10:29 | 5.07.2018

На должность главы Екатеринбурга претендуют уже 13 человек. Документы в конкурсную комиссию подал директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков.



Таким образом, в конкурсе принимают участие: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.



Прием документов завершится сегодня. 26 июля конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами.