Новости дня
10:29 | 5.07.2018
На конкурс по выборам мэра Екатеринбурга заявился 13-й кандидат
Таким образом, в конкурсе принимают участие: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, директор ОАО «Инвестиционная компания «ПРОМАКС» Игорь Широков, общественник Дмитрий Москвин, руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.
Прием документов завершится сегодня. 26 июля конкурсная комиссия проведет собеседования с кандидатами.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:00 | 5.07.2018
Пьяная девушка на Lexus устроила ДТП на ВИЗе
12:55 | 5.07.2018
На пермской эспланаде появятся смотровая и детская площадки: озвучены результаты голосования пермяков
12:42 | 5.07.2018
На озере Медвежье в Зауралье пройдет один из этапов Всероссийского экстремального чемпионата «Здоровый как Лось»
12:01 | 5.07.2018
В Екатеринбурге от ударов молний загорелась водонапорная башня и выведена из строя трансформаторная подстанция в «Ельцин Центре»
12:00 | 5.07.2018
Прокуратура Екатеринбурга добилась выплаты зарплаты работникам ООО «Жилпромстройсервис»
11:41 | 5.07.2018
Жителя Режа осудили за нападение на сотрудников ГИБДД
11:22 | 5.07.2018
Водоканал назвал район Екатеринбурга с самой лучшей питьевой водой
10:56 | 5.07.2018
Грузии выдадут задержанную в Екатеринбурге иностранку, обвиняемую в торговле людьми
10:41 | 5.07.2018
В России при заправке автомобиля летом «испаряется» до 10 % бензина
10:29 | 5.07.2018
На конкурс по выборам мэра Екатеринбурга заявился 13-й кандидат
10:12 | 5.07.2018
На Объездной дороге пробка из-за ДТП с большегрузом
09:51 | 5.07.2018
Екатеринбуржец выплатил 1,3 млн алиментов, чтобы уехать в Израиль
09:38 | 5.07.2018
В Верхней Пышме трое мужчин на глазах у прохожих убили четвёртого
20:43 | 4.07.2018
New York Times написала о памятнике клавиатуре в Екатеринбурге
20:23 | 4.07.2018
В Екатеринбурге автобусное предприятие оштрафовали за рекламу борделя на борту общественного транспорта
19:39 | 4.07.2018
Больничный беспредел: в одной из поликлиник Екатеринбурга на ребёнка упала регистрационная стойка
17:25 | 4.07.2018
Прогноз по доходам свердловского бюджета увеличен на 3,4 млрд рублей
16:59 | 4.07.2018
В воскресенье закроют трамвайное движение по улице Блюхера
16:53 | 4.07.2018
Жители Прикамья сэкономят время на сдаче анализов – создана единая краевая лаборатория
16:48 | 4.07.2018
Губернатор Пермского края возглавит Координационный совет по развитию цифровой экономики
16:41 | 4.07.2018
Венгрия примет участие в выставке «Иннопром-2018»
16:15 | 4.07.2018
Евгений Куйвашев и Андрей Козицын открыли «Кировград-Арену»
16:11 | 4.07.2018
Парк Горького приглашает пермяков на День семьи
15:49 | 4.07.2018
Четырем пермякам вручены удостоверения к почетному званию «Заслуженный артист Российской Федерации»
15:45 | 4.07.2018
Часть улицы Малышева оцепили из-за бесхозного кейса
15:28 | 4.07.2018
В Прикамье готова к сдаче дорога Култаево — Башкултаево, по которой подвозят детей в школы
15:20 | 4.07.2018
Суд обязал мэрию Кургана привести участки проспекта Голикова и улицы Мичурина в порядок
15:15 | 4.07.2018
Еще два кандидата на пост мэра Екатеринбурга подали документы в конкурсную комиссию
14:44 | 4.07.2018
Под Богдановичем произошло ДТП с участием военного КамАЗа
14:39 | 4.07.2018
Нет раковины, туалета, у персонала грязные руки. Под Курганом закрыли закусочную «Чарка» из-за антисанитарии
14:38 | 4.07.2018
Клавдия Консон: «В Пермском крае ведется очень большая работа по различным направлениям для людей пожилого возраста»
14:25 | 4.07.2018
В Перми заканчивается ремонт дороги на Южной дамбе
14:14 | 4.07.2018
На кресло мэра Екатеринбурга претендуют уже 10 человек
13:55 | 4.07.2018
Администрацию Верхней Пышмы заставили заплатить за ямы на дороге
13:34 | 4.07.2018
В Прикамье проверят испытательные лаборатории, работающие на проверке качества дорожных работ