На Объездной дороге пробка из-за ДТП с большегрузом

Сегодня утром на Объездной дороге в Екатеринбурге произошло ДТП с участием большегруза. Как рассказали очевидцы, фура врезалась в ограждение и перекрыла движение по одной из трех полос. У большегруза повреждена кабина, кузов развернуло.Из-за ДТП образовался затор от улицы Амундсена до Щербакова. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», машины двигаются со скоростью 7 км/ч.