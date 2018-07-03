На публичных слушаниях в Нижнем Тагиле одобрили отмену прямых выборов мэра

09:28 | 5.07.2018

«Тагильский рабочий»

Накануне в Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по внесению поправок в устав города. В частности, обсуждалась отмена прямых выборов главы города. Мэра предлагают выбирать по конкурсу.



На слушания пришли 700 горожан. 606 поддержали поправки, 45 — против, еще 40 воздержались, передает «Тагильский рабочий».



— В истории Нижнего Тагила были примеры, когда и при всенародно избранном руководителе наступала стагнация. Важно другое — есть ли сильная команда. Ни один глава, каким бы образом он ни был избран — прямым голосованием или думой в результате конкурсного отбора, не сумеет положительно повлиять на развитие города, если взятый им курс не получит поддержки жителей, депутатов, в вышестоящих структурах власти, — сказал врип главы города Владислав Пинаев.



Ранее, 28 мая, президент России Владимир Путин назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области. До назначения нового мэра обязанности главы Нижнего Тагила перешли к заместителю Носова Владиславу Пинаеву. 5 июня депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли законопроект об отмене прямых выборов главы Нижнего Тагила.