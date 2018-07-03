Дожди, грозы и град: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

09:13 | 5.07.2018

lookw.ru

В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются сильные дожди, грозы с усилением ветра до 25 м/с и крупный град. При этом сохранится теплая погода: 5-7 июля синоптики обещают от 24 до 30 градусов.



Главное управление МЧС России по Свердловской области просит не пренебрегать рекомендациями по безопасности, быть бдительными и осторожными:



- ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

- убрать на период непогоды хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна;

- не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

- не укрываться под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, что может нанести дополнительные повреждения.

- во время грозы не пользоваться электроприборами;

- соблюдать правила дорожного движения.



При возникновении происшествий необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101.