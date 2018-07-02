New York Times написала о памятнике клавиатуре в Екатеринбурге

20:43 | 4.07.2018

kudatotam.ru

Екатеринбургский памятник клавиатуре попал в американскую ежедневную газету The New York Times. В публикации западного таблоида рассказывалось об истории современного памятника архитектуры, расположенного на берегу Исети, а также об интересных деталях бетонного сооружения, которого нет в США.



Журналистка газеты Сара Лайлл отметила, что не подозревала о существовании столь необычного монумента. До этого, как она рассказала в опубликованном тексте, в России ей больше попадались статуи Ленина, композиторов, писателей, а также памятники, посвящённые историческим событиям вроде войны и революции. Однако памятник клавиатуре, а проще «Клава», заставил её запомнить Екатеринбург надолго.



«Памятник является копией классической клавиатуры IBM, примерно в 30 раз превышающей оригинал. Он был установлен на склоне холма вдоль реки во время регионального конкурса искусств в 2005 году и состоит из 86 конкретных букв, каждая из которых весит от 180 фунтов (обычные буквы) до 1000 фунтов (пробел). На первый взгляд это похоже на загадочное заброшенное кладбище с надгробиями, выложенными в таинственном узоре», — говорится в публикации.



Также журналистка рассказала читателям, что местные жители называют монумент «Клавой» — русским сокращенным аналогом имени Клаудия. Кроме того, раз в году IT-специалисты устраивают возле монумента неофициальный профессиональный праздник — «День сисадмина».