В Екатеринбурге автобусное предприятие оштрафовали за рекламу борделя на борту общественного транспорта

20:23 | 4.07.2018

busphoto.ru

Сегодня екатеринбургский суд оштрафовал городское МОАП за рекламу борделя на борту муниципального автобуса. Оба заведения — и перевозчик ЕМУП «МОАП», и мужской салон MEN’S VIP CLUB — были оштрафованы на 100 тысяч рублей.



Эротический подтекст в баннере первыми заметили сами пассажиры автобуса № 95. Потом, среагировав на их жалобы, антимонопольная служба начала проверку. А проверять было действительно что: на плакате с надписью «MEN’S VIP CLUB» была изображена полуобнажённая девушка в ажурной повязке. Для удобства горожан там же были указаны адрес и телефон — чтобы долго не искали.



В ходе проверки мужского салона УФАС выяснило, что за двусмысленным названием заведения скрывается не что иное, как проституция. Именно этот факт стал решающим в вопросе о наложении штрафа на муниципальное предприятие.



Свердловское УФАС признало МОАП распространителем незаконной рекламы запрещенных на территории РФ услуг. Кроме того, предприятие обвинили во введении граждан в заблуждение: из рекламы было непонятно, чем именно занимается мужской клуб и какие услуги предоставляет.



Таким образом, ЕМУП «МОАП» и заказчик рекламы ООО «Кристалл» должны выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Кстати, руководителя муниципального транспортного предприятия также оштрафовали на 4 тысячи рублей.