Больничный беспредел: в одной из поликлиник Екатеринбурга на ребёнка упала регистрационная стойка

19:39 | 4.07.2018

izvestia.nikolaev.ua

В Екатеринбурге в поликлинике Областной детской клинической больницы на маленькую девочку упала регистрационная стойка. Ребёнок был срочно госпитализирован.



Сообщается, что в момент инцидента, который произошёл 2 июля, в медучреждении проводился ремонт. В настоящее время следственные органы проверяют поликлинику на соответствие нормам безопасности. Для определения степени тяжести вреда, причинённого пострадавшей, назначена экспертиза. Также проводятся опросы сотрудников лечебницы и очевидцев происшествия.



На данный момент жизни пострадавшей ничего не угрожает – её состояние стабильно удовлетворительное.