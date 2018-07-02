Из-за марафона «Европа — Азия» в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

17:59 | 4.07.2018

life-list.ru

В Екатеринбурге из-за IV Международного легкоатлетического марафона «Европа — Азия», который состоится 5 августа, перекроют центр города.



Автомобилисты не смогут проехать:



– с 00:00 до 18:00 по проспекту Ленина, от переулка Банковского до улицы 8 Марта;



– с 07:00 до 15:00 по проспекту Ленина (от Репина до переулка Банковского), по Репина (от Металлургов до проспекта Ленина), по четной стороне улицы Металлургов (от автодороги Пермь — Екатеринбург до Репина);



– с 07:00 до 10:00 по проспекту Ленина (от 8 Марта до площади Кирова), по площади Кирова (от проспекта Ленина до улицы Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по Толмачева (от проспекта Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова), по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев), по 8 Марта (от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина).



Также с 07:00 до 14:00 будет закрыто движение по дороге Пермь — Екатеринбург (с 343-го по 345-й километр, обратное направление), с 4 по 6 августа не будет работать парковка на площади 1905 года.



Отметим, что в этом году ожидается порядка семи тысяч участников. Им предложат дистанции 3, 10, 21 и 42 километра.