Часть улицы Малышева оцепили из-за бесхозного кейса

15:45 | 4.07.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге оцепили часть улицы Малышева, об этом сообщают очевидцы. Фотографии опубликованы в группе «Инцидент. Екатеринбург».



По предварительной информации, причиной перекрытия улицы стало обнаружение бесхозного предмета: на дороге стоит серебристый кейс.



— Охранник магазина рассказал, что девушка выставила чемодан из автомобиля и уехала. Ей уже позвонили, она сказала, что приедет и заберет его, мол, он пустой. Но она так и не приехала, — передает слова очевидца «Наша газета».