Еще два кандидата на пост мэра Екатеринбурга подали документы в конкурсную комиссию

15:15 | 4.07.2018

ekburg.tv

Документы для участия в конкурсе на должность главы Екатеринбурга подали еще два человека — общественник Дмитрий Москвин и руководитель ООО «УК «Бизнес-центр «Посадская 21» Александр Чукавин.



Москвин известен своей деятельностью по сохранению памятников архитектуры. Он уже предложил свою программу из семи тезисов, включающую возвращение прямых выборов мэра, повышение статуса Екатеринбурга до города федерального значения, внедрение европейских экологических стандартов.



Также на мэрское кресло претендуют: депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор Технического университета УГМК Максим Котляров, юрисконсульт Лариса Ладушкина, секретарь свердловского отделения партии «Гражданская платформа» Сергей Зыков, юрист Надежда Абакумова, журналист Антон Дербенев, бизнесмен Валерий Хаданович, председатель правления НКО «Граждане России — за закон» Аркадий Халявин, начальник департамента экономики городской администрации Алексей Прядеин и заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко.



Сейчас на конкурс заявились 12 человек. Прием документов продлится до 6 июля включительно.