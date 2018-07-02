Под Богдановичем произошло ДТП с участием военного КамАЗа

14:44 | 4.07.2018

группа «Инцидент. Екатеринбург»

Под Богдановичем сегодня произошло ДТП. На подъезду к городу со стороны Екатеринбурга военный КамАЗ, двигаясь по встречной полосе, врезался в легковой автомобиль, сообщает очевидец. Видео с места аварии опубликовано в группе «Инцидент. Екатеринбург».



Точных данных о пострадавших пока нет. Очевидцы сообщили, что есть погибший.