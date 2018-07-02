Администрацию Верхней Пышмы заставили заплатить за ямы на дороге

13:55 | 4.07.2018

Летом 2016 года автомобилист Илья М. попал в ДТП в Верхней Пышме. Его машина Chevrolet Lacetti угодила в выбоину на улице Сварщиков и получила механические повреждения. Ущерб составил почти 50 тысяч рублей. Еще пять с половиной тысяч пришлось заплатить за экспертизу.



Согласно акту, составленному инспектором ГИБДД, на месте ДТП обнаружены три выбоины. Длина самой большой из них составила 90 см, ширина — 1,5 м, глубина — 8 см.



Так как администрация города отказалась возмещать ущерб, мужчина подал иск в суд. В итоге Верхнепышминский городской суд полностью удовлетворил требования и взыскал с администрации и МКУ «Комитет жилищно-коммунального хозяйства» сумму ущерба в равных долях.



Ответчик обжаловал решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.