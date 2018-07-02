На этой неделе в Екатеринбурге перекроют улицы Маневровую и Гражданскую

13:28 | 4.07.2018

kazan.vibirai.ru

Участок улицы Маневровой от Автомагистральной до Монтажников будет закрыт для автомобилистов с 22:00 7 июля до 06:00 8 июля. Причина – ремонт проезжей части.



Улицу Гражданскую от Челюскинцев до дома № 11 по Гражданской перекроют в пятницу, 6 июля, с 22:00. Ограничение продлится до 06:00 30 июля. Оно связано с работами по реконструкции моста по улице Челюскинцев.



Также из-за ремонта путепровода с 7 июля по 26 августа будет закрыт мост через Егоршинский подход (участок от путепровода по улице Блюхера до Егоршинского подхода).