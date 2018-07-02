Под Первоуральском удар молнии повредил газопровод, 650 домов и госпиталь сутки оставались без газа

12:42 | 4.07.2018

Фото: nastroenie.tv

Как сообщило издание «Первоуральск онлайн», 650 частных домов и военный госпиталь для ветеранов войн остались без газа в окрестностях Первоуральска, после того как вечером 2 июля удар молнии попал в газопровод.



Разряд молнии ударил в газопровод на участке между Пильной и Ново-Талицей, после чего газ, вытекающий из повреждённой трубы, воспламенился.



Спасателям, прибывшим к месту ЧП, понадобилось порядка сорока минут, чтобы справиться с возгоранием, после чего к аварийно-восстановительным работам приступили сотрудники АО «ГАЗЭКС».



Издание сообщает, что чрезвычайной ситуации был присвоен статус БИС-1.



К счастью, пострадавших в результате происшествия зафиксировано не было. На полное восстановление газоснабжения домов и госпиталя, нарушенного в результате ЧП, потребовалось около суток. Сейчас подача газа возобновлена и ведётся в плановом режиме.