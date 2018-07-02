По факту гибели трех человек при пожаре в Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело

12:18 | 4.07.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Каменске-Уральском возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в квартире пятиэтажного дома.



Напомним, что сообщение о пожаре поступило сегодня утром. Погиб мужчина и двое детей — 9-летняя девочка и 5-летний мальчик.



— На место происшествия выехала усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов областного управления СК России, сотрудников следственного отдела по городу Каменск-Уральский СК, отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) Главного управления криминалистики СКР, также на месте работает пожарная лаборатория МЧС и полицейские, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



По данным пресс-службы областной прокуратуры, погибшие несовершеннолетние являются детьми супруги погибшего мужчины. Женщина в момент пожара находилась на работе. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики, но соседи жаловались на сильное захламление квартиры.



По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте, где спал мужчина. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.