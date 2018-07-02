Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре на Урале

11:57 | 4.07.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском на улице Гражданской при пожаре в здании бывшего общежития погибли три человека: мужчина и двое детей 2008 и 2013 года рождения.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, погибшие несовершеннолетние являются детьми супруги погибшего мужчины. Женщина в момент пожара находилась на работе. Семья не состояла на учете в органах системы профилактики, но соседи жаловались на сильное захламление квартиры.



Напомним, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера сегодня утром, в 08:05. Из здания эвакуировали около 100 человек. По предварительной информации, очаг возгорания находился в месте, где спал мужчина. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.



— В настоящее время причины пожара устанавливаются. Назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.