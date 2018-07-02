В Нижнем Тагиле официально отменили выставку «Диверсификация»

11:40 | 4.07.2018

obobrali.ru

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев отменил выставку «Диверсификация» в Нижнем Тагиле. Распоряжение подписано 29 июня и опубликовано на портале правовой информации.



Слухи об отмене мероприятия появились еще весной. РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник сообщало, что причиной стал плотный график аналогичных мероприятий.



Напомним, что в прошлом году традиционную российскую выставку вооружения Russia Arms Expo перенесли из Нижнего Тагила в подмосковную Кубинку. После этого уральскому городу обещали новую выставку — «Диверсификация». Первая планировалась на 2018 год.