Загрузка отелей Екатеринбурга во время матчей ЧМ составила 73,7 %

11:19 | 4.07.2018

clavistour.ru

В время проведения матчей ЧМ в отелях Екатеринбурга остановилось более 158 тысяч человек. По данным консалтинговой компании Hotel Advisors, загрузка отелей составила 73,7 %, что на 28 % выше показателей прошлого года. Доход на номер составил 4 050 рублей.



Отметим, что в июне 2018 года посещаемость Свердловской области иностранными гражданами выросла в восемь раз и приблизилась к полугодовому значению.



В Екатеринбург приезжали гости из Перу, Мексики, Уругвая, Великобритании, Новой Зеландии, Египта, Франции, Французской Полинезии, Швеции, Австралии, Канады, Белоруссии, Китая, Японии, Казахстана, Литвы, Австрии, Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Колумбии, Италии, Марокко, Мальты, Хорватии, Чили, Финляндии, Германии, Сенегала, США, Израиля, Норвегии, Сингапура, Турции, Польши, с Украины, из Нидерландов, Ливана, Филиппин.