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11:02 | 4.07.2018
Российские фильмы бьют рекорды по просмотрам на Урале
В мае и июне чаще всего на экранах мобильных устройств и телевизоров, подключенных к «МегаФон.ТВ», мелькали кадры из мистического детектива «Гоголь.Вий», нашумевшей драмы «Движение вверх» и ярких премьер весны «Лед», «Тренер» и «Собибор». За просмотром этих и других фильмов за четыре недели зрители приложения вместе могли бы съесть 2,5 млн ведер попкорна.
«Говорят, что любят не за что-то, а вопреки. В случае с нашим приложением «МегаФон.ТВ» все с точностью до наоборот! У него масса достоинств — уникальное наполнение сериалами с самым быстрым обновлением серий, разнообразие видео, удобство просмотра в любом месте и в любое время, бесплатные фильмы, нетарифицируемый трафик и многое другое. Поэтому его полюбили уже свыше 370 000 жителей региона», — говорит директор по продажам на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.
Сериалы, фильмы и другие видео на мобильном телефоне уральцы чаще всего смотрят вечером — с 18:00 до 23:00. Пик активности приходится на время с 21:00 до 22:00.
«Количество пользователей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» с начала года увеличилось на 85 %. Пользователь сервиса ежемесячно смотрит порядка 7 полнометражных картин, общий объем трафика у него составляет 6,3 Гб. Это в два раза выше среднего показателя интернет-трафика на одного уральского абонента», — говорит директор бизнес-направления «Видео» АО «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
© «Вечерние Ведомости»
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