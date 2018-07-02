В Каменске-Уральском из горящего дома эвакуировали порядка 100 человек

Сегодня утром на улице Гражданской в Каменске-Уральском произошел пожар в пятиэтажном доме коридорного типа. Из дома эвакуировали около 100 человек, 12 из них — с использованием масок «Самоспасатель». Есть пострадавшие. Сейчас с ними работают психологи.Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже. Площадь пожара составила 20 кв. м.— Сообщение о пожаре поступило сегодня в 08:05 (мест.). Через четыре минуты первые пожарные подразделения уже прибыли к месту вызова и приступили к эвакуации жильцов и тушению огня. В течение 15 минут пожарные справились с огнем. Оперативные действия пожарных подразделений позволили не допустить распространения огня за пределы горящей комнаты, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.В тушении было задействовано пять единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава, четыре звена газодымозащитной службы. Причина пожара устанавливается.